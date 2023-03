DNA-Tests in Köln nach Tötung von Jugendlicher vor 32 Jahren

Gut 32 Jahre nach der Tötung an einer Jugendlichen in Köln hat die Polizei am Samstag mit einem Massengentest begonnen. Die Ermittler forderten insgesamt rund 350 Männer, die 1991 einen Bezug zum rechtsrheinischen Ortsteil Poll hatten, zur Teilnahme auf. Die Angeschriebenen sollen in einer Volksschule eine Speichelprobe abgeben. Dort liefen die Vorbereitungen in der Früh an. Erste Personen fanden sich im eingerichteten Testzentrum ein.

Kommissar DNA soll in Köln bei der Tötung einer Jugendlichen helfen