Dokumentation über Royals hat weitreichende Folgen

Herzogin Meghan und Prinz Harry leben nicht mehr in Großbritannien, aus den Schlagzeilen kommen sie dennoch nicht. Dabei haben viele Briten genug von dem Drama um das Paar.

Der jüngste Eklat dreht sich um den zweiten Teil einer TV-Dokumentationsreihe mit dem Titel "The Princes and the Press" (Die Prinzen und die Presse) der BBC, der am Montag ausgestrahlt wurde. Er beleuchtet unter anderem das Verhältnis des Herzogpaars von Sussex zu den Medien und dessen Rückzug aus der königlichen Familie. Die Sendung löste schon im Vorfeld Aufruhr aus. Berichten zufolge sollte die Folge von "Megxit" zu "Sussexit" unbenannt werden. Auf der Website der BBC heißt die Folge nun schlicht ...