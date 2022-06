"Donald Trump" gewinnt Luftgitarren-Wettbewerb in Bangkok

Gegen harte Konkurrenz hat sich "Donald Trump" beim thailändischen Luftgitarren-Wettbewerb durchgesetzt und wird das Land damit bei der Weltmeisterschaft in Finnland vertreten. Eine Grimasse wie der Ex-US-Präsident schneidend, stolzierte Rob "Donald Trump" Palmer bei dem Wettbewerb am Samstagabend über die Bühne in einer Bangkoker Bar und "spielte" zum Green-Day-Song "American Idiot" Luftgitarre.

SN/APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA Sieger zur Musik von "American Idiot"