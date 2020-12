Doping-Sportarzt will Spezialkühlschränke für Coronaimpfstoffe verwendet sehen

Im Münchner Doping-Prozess ließ der hauptangeklagte Sportarzt nun aufhorchen: Seine Geräte könnten im Kampf gegen die Pandemie helfen.

Im Münchner Doping-Strafprozess ließ der hauptangeklagte Sportarzt aus Thüringen nun über seine Anwälte erklären, seine Spezialkühlschränke könnten im Kampf gegen das Coronavirus einen Beitrag leisten. Mark S. (42), der im Februar 2019 nach der Razzia "Operation Aderlass" bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld verhaftet worden war, ließ zum zweiten Mal seit Prozessbeginn im September eine Erklärung verlesen. Er erhob darin schwere Vorwürfe über seine Behandlung in der Untersuchungshaft im Gefängnis München-Stadelheim, für noch mehr Aufsehen sorgte jedoch der Recycling-Vorschlag für sein Doping-Equipment. Die Geräte, die im Rahmen der Razzia in Erfurt sichergestellt worden waren, könnten sich zur Lagerung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus eignen, meinte der 42-Jährige vor Gericht. Mit den Gefrierschränken könnten etwa die in Deutschland geplanten Stationen zur Covid-19-Impfung ausgestattet werden.

Der Mediziner hatte zugegeben, jahrelanges Blutdoping an Rad- und Wintersportlern praktiziert und organisiert zu haben. Den Vorschlag begründete er damit, dass er von Engpässen im Hinblick auf die Kühlmöglichkeiten eines künftigen Vakzins gegen das Coronavirus gehört habe. Da wolle er helfen. Die zwei Kühlschränke, die auf mehr als minus 70 Grad hinunterkühlen können und in denen er vor der Enttarnung des Doping-Netzwerks Sportlerblut in Beuteln gelagert hatte, würde er gern freigeben, sagte er. Die Kühlschränke wurden wie andere Maschinen - etwa Blutaufbereitungszentrifugen - bei der Razzia sichergestellt.

Der Arzt rechnete vor, dass pro Kühlschrank zwischen 7500 und 10.500 Proben eines Vakzins gelagert werden könnten. Er wünscht sich, dass die Gefrierschränke, die einen Stromverbrauch eines Einfamilienhauses haben, in seiner Heimat Thüringen zum Einsatz kommen. Die vorsitzende Richterin Marion Tischler sagte, dass sie sich bemühen werde, dass die Kühlschränke freigegeben würden. Auch Oberstaatsanwalt Kai Gräber hatte nichts dagegen. Er fügte allerdings hinzu: "Ich will den Heldenmut nicht schmälern, aber Sie hätten die Geräte eh nicht mehr bekommen." Einen Teil seines Equipments hatte der angeklagte Sportarzt von einem ehemaligen Sportmanager, der wegen Dopings vor Jahren verurteilt worden war, erworben.

In dem Prozess in München gegen Mark S. und vier Mitangeklagte hofft das Landgericht München I trotz einiger Verzögerungen auf ein Urteil wie ursprünglich geplant noch im Dezember. "Ich habe das Ziel Weihnachten noch nicht aufgegeben", sagte die vorsitzende Richterin Marion Tischler am Dienstag, dem 14. Verhandlungstag. Dem Hauptangeklagten droht eine jahrelange Freiheitsstrafe. Es handelt sich um den ersten großen Dopingprozess in Deutschland seit Inkrafttreten des Anti-Doping-Gesetzes Ende 2015. In Österreich wurden nach der "Operation Aderlass" bereits mehrere Ex-Sportler und Ex-Trainer verurteilt, es gab auch zahlreiche sportrechtliche Dopingsperren.



Quelle: SN-Gs, Dpa