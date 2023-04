Drachen-Festival in Frankreich: Wagen fuhr in Zuschauermenge

In Nordfrankreich ist ein Fahrzeug während eines internationalen Drachen-Festivals in eine Menschenmenge gefahren und hat zehn Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag im Küstenort Berck-sur-Mer, wie die zuständige Präfektur der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine ältere Person am Steuer gesessen und die Kontrolle über den Wagen verloren, sodass dieser mit geringem Tempo in die Menge fuhr.

BILD: SN/APA/AFP (ARCHIVBILD VON 2022)/FR Traditionelles Drachenfestival in Berck-sur-Mer