"Dragon"-Raumfrachter mit Bierexperiment an Bord gestartet

Unter anderem mit einem Bierbrau-Experiment an Bord ist der private unbemannte Raumfrachter "Dragon" zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Der Frachter habe am Mittwoch vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgehoben, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Ursprünglich hatte der Start schon am Dienstag erfolgen sollen, war jedoch wegen zu starker Winde um einen Tag verschoben worden.

SN/APA (AFP/Archiv)/JIM WATSON 19. Versorgungsflug des von SpaceX entwickelten Raumfrachters