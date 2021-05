Dramatische Corona-Lage in Indien mit erneut 4.000 Toten

In Indien hat das Gesundheitsministerium den zweiten Tag in Folge mehr als 4.000 Corona-Tote verzeichnet. Die Zahl der Neuinfektionen blieb am Donnerstag den vierten Tag in Folge unter der Schwelle von 400.000. Doch da sich das Virus rasch im ländlichen Raum verbreitet, wo deutlich weniger getestet wird als in den Städten, könnten zahlreiche Fälle unentdeckt bleiben.

SN/APA/AFP/ARUN SANKAR Zu wenig Impfstoff im bevölkerungsreichen Land