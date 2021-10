Dramatische Corona-Situation in Russland

Mit neuen Corona-Höchstständen in Russland hat in der Hauptstadt Moskau ein Teil-Lockdown zur Eindämmung der Pandemie begonnen. Seit Donnerstag sind lediglich Supermärkte und Apotheken noch geöffnet. Bis mindestens 7. November müssen Schulen, Kinos, Einkaufszentren und Fitnessstudios geschlossen bleiben. Restaurants und Cafés dürfen lediglich Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Am Donnerstag wurden offiziell 40.000 Neuinfektionen gemeldet.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Der Rote Platz ist fast ausgestorben