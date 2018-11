Dramatische Rettungsaktion im Ärmelkanal

Dramatische Szenen im Ärmelkanal: Vier britische Fischer sind bei stürmischer See mit ihrem Boot vor der englischen Küste in Seenot geraten. Auf einem Video der Rettungsaktion war zu sehen, wie sich zwei der Männer an den in stürmischer See treibenden Rumpf ihres gekenterten Schiffs klammerten. Anschließend wurden sie mit einer Seilwinde an Bord eines Hubschraubers geholt.

Zwei weitere Besatzungsmitglieder des gekenterten Fischerboots, die im Meer trieben, wurden von einem Handelsschiff aufgenommen. Alle vier wurden in die Station der Küstenwache nach Dover gebracht. Medizinisch behandelt werden mussten sie nicht. Der Vorfall ereignete sich der Mitteilung zufolge bereits am Mittwoch. Quelle: Apa/Dpa