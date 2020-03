Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York schlägt angesichts stark steigender Infizierter in der Corona-Krise Alarm. Der "dramatische Anstieg" auf nun über 25.000 bestätigte Fälle in dem Bundesstaat sei "beunruhigend und astronomisch", sagte Andrew Cuomo am Dienstag in einer Pressekonferenz. In Spanien starben innerhalb von 24 Stunden 514 Menschen durch das Virus.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Derzeit verdoppelten sich die Zahlen in New York alle drei Tage