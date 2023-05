Dramatischer Einsatz: Gleitschirm wickelte sich um Stahlseil

Ein 26-jähriger Mann aus Bayern hatte sich mit seinem Gleitschirm bei einem Flugmanöver in den Seilen der Hochfelln-Seilbahn verfangen und hing 80 Meter über dem Boden fest.

Ein Gleitschirmflieger ist in Oberbayern in den Seilen der Hochfelln-Seilbahn in Bergen im Chiemgau hängen geblieben und hat damit einen stundenlangen sowie dramatischen Großeinsatz ausgelöst. Erst in der Nacht auf Freitag konnte der 26-Jährige nach rund elf Stunden von Mitgliedern der Bergwacht Bergen befreit werden und kam danach mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher schilderte.

Nach Angaben der Bergwacht musste die Bahn bei dem Vorfall abrupt stoppen, beide Kabinen der Seilbahn kamen auf freier Strecke zwischen Mittel- und Bergstation zum Stehen. Insgesamt befanden sich darin rund 20 Personen. Am Hochfelln-Gipfel befanden sich weitere 50 Personen, darunter waren Säuglinge, ältere Menschen, eine Schwangere sowie zwei Hunde. Die Rettungsgondel konnte wegen des Gleitschirms nicht eingesetzt werden.

Großaufgebot im Einsatz

Die Bergwacht alarmierte ein Großaufgebot an Rettungskräften - es galt, zwei Einsätze zu koordinieren: die Rettung des Gleitschirmpiloten und die Evakuierung der Seilbahn. Parallel arbeitende Gruppen der Bergwacht kletterten entlang der Seile zu den Kabinen. Dort betreuten sie die Fahrgäste, legten ihnen Rettungsgurte an und ließen sie mithilfe spezieller Bergrettungs-Sets gesichert zu Boden. Die untere Gondel schwebte rund 20 Meter über dem Boden, die obere etwa 30 Meter. Mit

mehreren Hubschraubern der Landes- und Bundespolizei sowie der SAR-Staffel der Bundeswehr wurden mehr als 60 Personen ins Tal gebracht.

Pilot hing an höchster Stelle fest

Der Gleitschirmflieger hatte sich nach Angaben der Polizei ausgerechnet an der höchsten Stelle der Hochfelln-Seilbahn rund 80 Meter über dem Boden mit seinem Fluggerät in den Stahlseilen verfangen. Der Gleitschirm hatte sich um die Drahtseile gewickelt und so einen Absturz verhindert. Da eine Rettung des Piloten aus der Luft nicht möglich war, mussten die Retter der Bergwacht am Tragseil zu dem Gleitschirmflieger abfahren. Dabei mussten sie in aufwendiger Sicherungsarbeit eine Strecke von mehreren Hundert Metern bewältigen und unterwegs Stützen und Seilreiter überklettern - zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel. Mithilfe eines speziellen Seilfahrgeräts konnten die Retter den 26-Jährigen schließlich am Freitag gegen 1.45 Uhr zu Boden und ins Tal bringen. Er wurde routinemäßig in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Bergwacht waren rund 70 Einsatzkräfte an der Rettungsaktion beteiligt, Unterstützung kam von Dutzenden Kräften von Polizei, Landratsamt, freiwilliger Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst und Landrettungsdienst. Zudem waren vier Hubschrauber im Einsatz.