Dreckige Luft, Lärm und Hitze treffen die Ärmsten

Umweltgefahren wie Luftverschmutzung, Lärm und extreme Hitze treffen die Menschen in armen Regionen Europas besonders hart. Das ergibt ein neuer Bericht der Europäischen Umweltagentur. In Regionen mit der höchsten Arbeitslosigkeit und den niedrigsten Löhnen seien Gesundheitsrisiken am größten, vor allem im Süden und Südosten Europas, aber auch in einigen Stadtvierteln Westeuropas.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Arme Menschen leben öfter in Regionen mit viel Industrie