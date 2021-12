Drei deutsche AKW gehen vom Netz - Drei bleiben noch

Schlussspurt beim Atomausstiegdeutschlands: Der heutige Silvester ist der letzte Betriebstag für drei weitere Kernkraftwerke. Die AKW in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Block C von Gundremmingen (Bayern) gehen endgültig vom Netz und werden stillgelegt. Der gesetzlich vorgeschriebene Rückbau wird noch viele Jahre in Anspruch nehmen. Damit liefern 2022 nur noch drei verbliebene deutsche AKW in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen Strom.

SN/APA/dpa/Julian Stratenschulte Greenpeace feierte in Grohnde mit einer Projektion