Drei ISS-Raumfahrer wieder sicher auf der Erde gelandet

Drei Raumfahrer der Internationalen Raumstation (ISS) sind nach rund einem halben Jahr im Weltall sicher auf die Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit dem russischen Ex-Kommandanten Oleg Kononenko und der US-Amerikanerin Anne McClain sowie dem kanadischen Astronauten David Saint-Jacques setzte am Dienstag in der Früh um 04.48 Uhr MESZ ohne Probleme in der kasachischen Steppe auf

SN/APA (Archiv/AFP)/SHAMIL ZHUMATOV Trio um Oleg Kononenko kehrte zurück