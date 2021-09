Drei Kleinkinder lebten in Bayern tagelang neben totem Vater

Drei kleine Kinder haben in einem kleinen Ort in Oberbayern einige Tage neben ihrem gestorbenen Vater gelebt. Die Tante der Mädchen habe den Mann nach einigen Tagen gefunden, bestätigte am Dienstag die Polizei in Burghausen. Der 35-Jährige sei eines natürlichen Todes gestorben. Die zwei, drei und vier Jahre alten Mädchen hätten geglaubt, der Vater schlafe. Die Vierjährige habe sich um ihre beiden kleineren Geschwister gekümmert und ihnen zu essen und zu trinken gegeben.