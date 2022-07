Drei Menschen in Kopenhagener Einkaufszentrum erschossen

Bei der Bluttat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handle es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren und zwei junge Menschen, sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen in der Nacht auf Montag in der dänischen Hauptstadt örtlichen Medien zufolge. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand.

SN/APA/AFP/Ritzau Scanpix/OLAFUR STEINAR GESTSSON Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Sonntagabend vor dem Einkaufszentrum