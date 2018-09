Drei Menschen in Ravensburg bei Messerangriff verletzt

Ein 19-Jähriger Afghane hat in Ravensburg drei Menschen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz stach der Asylwerber am Freitag aus ungeklärten Gründen zunächst auf zwei Männer an einer Bushaltestelle ein und griff dann 50 Meter weiter einen weiteren Mann an.

SN/APA (dpa)/Felix Kästle Kriminaltechniker sichern den Tatort