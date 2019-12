Drei Millionen Euro Schaden im Markusdom

Das Hochwasser in Venedig von Mitte November hat der weltberühmten Markusbasilika Schäden in Höhe von fast drei Millionen Euro zugefügt. Am stärksten wurden die antiken Mosaikfußböden aus Marmor in Mitleidenschaft gezogen, die vom Salzwasser überschwemmt wurden, berichtete Carlo Alberto Tesserin, der für die Basilika zuständige Ingenieur, am Freitag.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Hochwasserschäden in der Markusbasilika