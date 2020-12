Drei Polizisten in Frankreich bei Rettungsversuch getötet

Bei einem dramatischen Rettungsversuch sind in einem französischen Dorf drei Polizisten erschossen worden. Ein vierter sei verletzt worden, teilte Innenminister Gerald Darmanin am Mittwoch in Paris mit. Die Gendarmen wurden tödlich getroffen, als sie am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine Frau retten wollten, die sich auf ein Hausdach geflüchtet hatte. Der Tatverdächtige wurde tot aufgefunden, sagte Darmanin weiter.

SN/APA (AFP)/OLIVIER CHASSIGNOLE Der Ort des Geschehens in Zentralfrankreich