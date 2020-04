Drei Raumfahrer sind trotz Pandemie zur ISS geflogen

Unter beispiellosen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Corona-Pandemie sind drei Raumfahrer zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die Sojus-Kapsel mit den Russen Anatoli Iwanischin, Iwan Wagner und dem US-Astronauten Christopher Cassidy an Bord dockte am Donnerstagnachmittag nach sechs Stunden Flugzeit planmäßig am Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometer Höhe an.

SN/APA (Archiv/AFP)/IVAN TIM Raumfahrer reisen zum Au§enposten der Menschheit