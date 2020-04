Drei Schwerverletzte bei Explosion auf Schiff in Dänemark

Drei Menschen sind bei einer Explosion auf einem in einer dänischen Werft liegenden Schiff schwer verletzt worden. Sie seien vom Unglücksort in der Hafenstadt Grenaa per Rettungshubschrauber ins staatliche Krankenhaus in Kopenhagen geflogen worden, teilte die Polizei der Region Ostjütland am Donnerstag mit.

Zu dem Unfall, vermutlich eine Gasexplosion, war es nach Polizeiangaben am frühen Vormittag bei Arbeiten auf dem Schiff gekommen. Der daraufhin entstandene Brand wurde gelöscht, die Untersuchungen zur Unglücksursache eingeleitet. Quelle: Apa/Dpa