Drei Tote bei Kleinflugzeug-Absturz in Deutschland

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe eines Flugplatzes in Egelsbach im Süden des deutschen Bundeslands Hessen sind nach ersten Erkenntnissen drei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine war am Sonntag auf ein Spargelfeld in Erzhausen gestürzt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist die sechssitzige Maschine nach ihrem Aufprall komplett ausgebrannt.

SN/APA/dpa/Boris Roessler Die Überreste eines Kleinflugzeugs liegen auf einem Spargelfeld