Drei Tote bei Schüssen in Dordrecht

Bei Schüssen in der niederländischen Stadt Dordrecht sind am Montagabend drei Menschen getötet und ein vierter schwer verletzt worden. Das berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Demnach wurde in einer Wohnung oder einem Haus geschossen.

SN/APA (AFP/ANP)/NIELS WENSTEDT Behörden sprachen von einem schwerwiegenden Vorfall