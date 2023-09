Drei Tote bei Verkehrsunfall in Norwegen

Bei einem Verkehrsunfall in Norwegen sind drei junge Leute ums Leben gekommen und zwei weitere Menschen schwer verletzt worden. Zwei Autos seien im westnorwegischen Ort Florø zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Daraufhin sei eines der Fahrzeuge in Brand geraten.

Der Fahrer und zwei weitere Insassen starben. Sie waren um 20 Jahre alt, wie der Sender NRK unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Die Insassen des zweiten Autos wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.