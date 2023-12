Drei Tote bei Explosion während Gottesdienst auf Philippinen

Drei Menschen sind laut Medienberichten am Sonntag bei einer Explosion während eines katholischen Gottesdienstes im Süden der Philippinen ums Leben gekommen. Die Messe fand in der Früh in der Sporthalle der Universität in Marawi in der Provinz Lanao del Sur auf der Insel Mindanao statt, neun weitere Personen wurden verletzt. Marawi war im Jahr 2017 fünf Monate lang von Unterstützern der islamistischen Terrororganisation Islamischer Staat belagert worden.

Am Freitag hatte das philippinische Militär eigenen Berichten zufolge in der südlich gelegenen Provinz Maguindanao del Sur bei einem Einsatz elf militante Kämpfer getötet, darunter auch philippinische IS-Anhänger. Die Behörden untersuchten nun, ob es sich bei der Explosion an der Universität um einen möglichen Racheakt des Islamischen Staates handeln könnte, sagte der regionale Polizeidirektor Brigadegeneral Allan Nobleza anwesenden Reportern. Der Gouverneur von Lanao del Sur, Mamintal Adiong Jr., verurteilte den Anschlag in einer Erklärung. Bildungseinrichtungen seien Orte, die die Kultur des Friedens förderten. Auch die Universität äußerte sich entsetzt und verurteilte die Tat in den Sozialen Medien auf das Schärfste. Der Unterricht würde bis auf Weiteres ausgesetzt.