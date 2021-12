Drei Tote nach unwetterbedingten Autounfällen in den USA

Nur wenige Tage nach den tödlichen Tornados in den USA haben Unwetter erneut für Chaos gesorgt. Ungewöhnlich heftige Winde richteten in einigen Landesteilen große Schäden an. Der örtliche Sender KSNT im US-Staat Kansas berichtete, dass bei mutmaßlich durch das Unwetter verursachten Autounfällen mindestens drei Menschen ums Leben kamen. Über den Mittleren Westen und US-Staaten östlich der Rocky Mountains fegten Winde mit Orkanstärke, auch Tornados wurden gemeldet.

SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA Es gab zahlreiche Zerstörungen