Drei Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben im Iran

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 im Nordwesten des Irans sind mindestens drei Menschen getötet und mehr als 800 verletzt worden. Etwa 60 Schwerverletzte seien in nahen Krankenhäusern notoperiert worden, fast alle von ihnen seien in der Zwischenzeit außer Lebensgefahr, so die örtliche Gesundheitsbehörde laut Staatssender IRIB. Das Epizentrum des Bebens lag in der Stadt Khoy in der Provinz West-Aserbaidschan, wie iranische Medien in der Nacht zum Sonntag berichteten.

SN/APA/AFP/SOHEIL FARAJI Zahlreiche Gebäude in Khoy zerstört