Drei Verletzte bei Großbrand in Wohnhausanlage in Essen

In einer Wohnhausanlage in Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Montag früh ein Großbrand ausgebrochen. Knapp 40 Wohnungen sind von dem Feuer betroffen. Drei Menschen wurden verletzt. Das Feuer war am laut Feuerwehr am Montagvormittag noch nicht gelöscht. Innerhalb des Gebäudes gebe es immer noch einzelne aufflackernde Brandnester. Die Brandursache war noch unklar.

SN/APA/KDF-TV/Stephan Witte Einzigartiger Großbrand in Wohnhausanlage fordert die Feuerwehr