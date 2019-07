Drei weitere Orcas aus russischem "Wal-Gefängnis" befreit

Befreiung aus dem "Wal-Gefängnis": Russlands Behörden haben am Donnerstag drei weitere Schwertwale aus winzigen Becken im Osten des Landes entnommen. Die auch als Killerwale bekannten Tiere wurden am Donnerstag in der ostrussischen Hafenstadt Nachodka auf Lastwagen geladen.

SN/APA (AFP)/STR Die Wale sollen im Ochotskischen Meer freigelassen werden