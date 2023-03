Drei Wochen nach Erdbeben Hund in Türkei befreit

Mehr als drei Wochen nach den verheerenden Erdbeben haben Krisenhelfer in der Türkei einen Hund aus den Trümmern gerettet. Der weiße Hund wurde aus dem Geröll in der Stadt Antakya gerettet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Donnerstagabend berichtete. Auf einem Video war zu sehen, wie ein Mitarbeiter des staatlichen Katastrophendienstes Afad das Tier in den Armen hielt.

BILD: SN/APA/DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY)/ Tier fand Futter unter Gesteinstrümmern