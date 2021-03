Die dritte Corona-Welle trifft Ungarn mit voller Wucht, wie der erneute Rekordanstieg bei Neuinfizierten und Todesopfern am Samstag zeigt: Laut Angaben der zuständigen Behörde sind in Ungarn mit seinen rund zehn Millionen Einwohnern in den vergangenen 24 Stunden 9.444 Neuinfektionen registriert worden, gestern Freitag waren es 9.011 gewesen. Zudem starben 163 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus, am Freitag wurden 130 Todesopfer verzeichnet.

SN/APA (AFP/Archiv)/ATTILA KISBENED Corona macht Ungarn immer mehr zu schaffen