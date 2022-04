Dritte Festnahme nach tödlichen Schüssen in Kalifornien

Die Polizei hat nach den Schüssen in Kalifornien mit sechs Toten eine dritte Person festgenommen. Laut Mitteilung am Dienstag wurde der 31-Jährige wegen unerlaubten Waffenbesitzes in Gewahrsam genommen. Der Mann habe in der Tatnacht eine Waffe bei sich gehabt. Er stehe zurzeit aber nicht im direkten Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/D Der Tatort im Ausgehviertel von Sacramento am Tag danach