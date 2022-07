"Drogenboss der Drogenbosse" in Mexiko festgenommen

Der von den USA meistgesuchte Drogenboss Rafael Caro Quintero ist in Mexiko gefasst worden. Dies bestätigte die Marine des nordamerikanischen Landes am Freitag (Ortszeit). Details zur Festnahme von Caro Quintero, der in den 1980er-Jahren wie Pablo Escobar in Kolumbien als "Narco de Narcos" ("Drogenboss der Drogenbosse") galt, gab es zunächst nicht. Der Mitgründer des ehemaligen Guadalajara-Kartells, des ersten großen Drogen-Kartells in Mexiko, war seit 2013 auf der Flucht.

SN/APA/Mexican Federal Police/- Der Mitgründer des Guadalajara-Kartells war seit 2013 auf der Flucht