Drogendealer-Gang von "Weihnachtsmann" in Peru zerschlagen

Eine unliebsame Weihnachtsüberraschung hat eine Drogendealer-Gang in Peru bekommen: Statt Geschenke zu bringen, legten ihnen ein Weihnachtsmann und seine Elfen Handschellen an und beschlagnahmten ihre Ware. Wie Polizeisprecher David Villanueva am Montag (Ortszeit) im peruanischen Fernsehen schilderte, nutzten Kriminalbeamte die Verkleidung als Weihnachtsmann und Weihnachtselfen, um sich ungehindert in einem berüchtigten Stadtteil der Hauptstadt Lima bewegen zu können.

SN/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich Falscher "Weihnachtsmann" schnappte Drogenbande in Peru