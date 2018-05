Drogendealer hatten noch wenig Erfahrung

Unbedarfte Drogendealer haben in einer Pariser Vorstadt 67 Kilogramm Haschisch ausgeliefert - allerdings an die Polizei. Die beiden Verdächtigen wurden in Bondy nordöstlich der französischen Hauptstadt festgenommen, wie es am Donnerstag bei der örtlichen Polizei hieß. Die Ermittler sprachen von einer "Posse": Mehrere Zivilpolizisten wurden demnach von "zwei offenbar wenig erfahrenen Drogenverkäufern" angesprochen, die sie gefragt hätten, ob "die Ware" für sie sei. Die Beamten bejahten dies und nahmen die Dealer mithilfe von Elektroschockern in Gewahrsam. Im Auto der Verdächtigen fanden sie dann das Haschisch.

(SN, Apa, Afp)