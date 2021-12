Drogenhändler deponiert 50.000 Euro in Mädchen-Schultasche

Bei der Zerschlagung einer Drogenbande haben Beamte in Spanien auch 50.000 Euro in einer Schultasche einer Zwölfjährigen entdeckt. Insgesamt 40 Menschen seien im Rahmen der monatelangen Operation "Pólvora" (Pulver) in Cádiz und Málaga in der südlichen Region Andalusien festgenommen worden, darunter auch der Vater des offenbar als Kurier missbrauchten Mädchens, teilte die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) am Dienstagabend mit.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Monika Skoli 150.000 Euro unter Matratze versteckt