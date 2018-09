Durchsuchungen nach spektakulärer Hubschrauber-Flucht

Rund zwei Monate nach einem spektakulären Gefängnisausbruch per Hubschrauber hat die französische Polizei mehrere Häuser im Departement Oise und in Paris durchsucht. Es handle sich um die Wohnhäuser von Familienmitgliedern des geflohenen Verbrechers Redoine Faid, berichtete der Sender France Info.

Die Operation Mittwochfrüh habe nicht darauf abgezielt, den bekannten Straftäter festzunehmen, sondern darauf, die Ermittlungen voranzutreiben. Der schon mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilte Faid war am 1. Juli aus einem Gefängnis in Reau nahe Paris ausgebrochen. Drei bewaffnete Komplizen hatten einen Hubschrauber in ihre Gewalt gebracht und waren in einem Hof der Einrichtung gelandet. Der Ausbruch dauerte nur wenige Minuten, es wurde niemand verletzt. Im April hatte ein Gericht Faid wegen eines versuchten Raubüberfalls im Jahr 2010 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Bei dem Überfall war eine Polizistin getötet worden.

Rund 100 Polizisten suchen nach Angaben von France Info nach dem landesweit bekannten Verbrecher. Zuletzt waren in einem Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz nördlich von Paris DNA-Spuren des Mannes gefunden worden. Schon 2013 hatte Faid mit einem spektakulären Gefängnisausbruch von sich reden gemacht.

