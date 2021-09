Dutzende Kinder in Lagern für Familien von IS-Kämpfern tot

In Lagern für die Familien von gefangenen Kämpfern des Islamischen Staats (IS) im Nordosten Syriens sind im laufenden Jahr laut einer Menschenrechtsorganisation bereits dutzende Kinder gestorben. Wie die Organisation Save the Children am Donnerstag mitteilte, sind in den Flüchtlingslagern von Roj und Al-Hol in diesem Jahr bisher 62 Kinder an Gewalt, Krankheiten und Unfällen gestorben.

SN/APA/AFP/DELIL SOULEIMAN NGO kritisiert westliche Regierungen für Untätigkeit