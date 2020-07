Dutzende Menschen flüchten vor Waldbrand in Südfrankreich

Ein heftiger Waldbrand in Südwestfrankreich hat Dutzende Menschen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Mindestens sieben Häuser wurden nach Angaben der Behörden durch das Feuer in der Gemeinde Anglet bei Biarritz beschädigt. In der Nacht auf Freitag brachte die Feuerwehr dann den Brand weitgehend unter Kontrolle, wie Bürgermeister Claude Olive der Nachrichtenagentur AFP sagte.

SN/APA (AFP)/GAIZKA IROZ Mehrere Häuser wurden durch die Flammen beschädigt