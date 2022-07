Dutzende Tote bei Bandenkämpfen in Haiti

Bei Kämpfen zwischen Banden in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind einem Lokalpolitiker zufolge binnen drei Tagen mindestens 50 Menschen getötet worden. Es gebe auch mehr als 100 Verletzte, sagte der Übergangsvorsteher des Armenviertels Cité Soleil, Joël Janéus. 50 Verletzte seien in einem kritischen Zustand, fügte er hinzu. Es seien Menschen auf der Flucht getroffen worden oder während sie sich in ihren Häusern versteckten.

Immer wieder Unruhen in Armenviertel Cite Soleil (Archivbild)