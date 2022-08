Dutzende Tote bei Sturzfluten nach Monsunregen in Indien

Bei Sturzfluten im Zusammenhang mit heftigen Regenfällen sind in Indien in den vergangenen Tagen mehrere Dutzend Menschen gestorben. Für die kommenden Tage wird in einigen Gebieten weiterer Regen erwartet, wie der indische Wetterdienst am Montag mitteilte. Bergungsarbeiten dauerten an.

SN/APA/AFP/SANJAY KANOJIA Starke Regenfälle lösten heftige Überflutungen aus