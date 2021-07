Dutzende Tote durch Blitzeinschläge in Indien

Beim Selfiemachen sind mindestens elf Menschen in Indien vom Blitz getroffen worden und gestorben. Bei dem Sturm während der Monsunsaison vorwiegend in Nordindien sind noch 58 weitere Menschen ebenfalls vom Blitz getroffen worden und gestorben, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Besonders viele Unwetter-Opfer gab es im Bundesstaat Uttar Pradesh.

SN/APA/AFP/- Dutzende Menschen wurden vom Blitz getroffen - auch beim Selfiemachen