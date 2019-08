Dutzende Tote durch heftigen Monsun-Regen in Indien

Heftiger Monsun-Regen hat in Südindien mehr als 60 Menschen das Leben gekostet. Sie ertranken in überfluteten Gebieten, wurden von Wassermassen mitgerissen oder unter Trümmern einstürzender Gebäude begraben, berichteten Katastrophenschutzmitarbeiter in den betroffenen Bundesstaaten Kerala, Maharashtra und Karnataka am Freitag.

SN/APA (AFP)/UDAY DEOLEKAR Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden