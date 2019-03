Dutzende Tote nach Sturzflut und Erdrutschen in Indonesien

Sturzfluten und Erdrutsche haben in der indonesischen Provinz Papua Dutzenden Menschen das Leben gekostet. Laut Katastrophenschutz kamen mindestens 58 Menschen ums Leben. Mehr als 70 Personen wurden verletzt. Nach heftigem Regen waren am Samstag mehrere Dörfer in der Region der Provinzhauptstadt Jayapura von den Wassermassen überschwemmt worden.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Das genaue Ausmaß der Schäden ist unklar