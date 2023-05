Dutzende tote Sektenmitglieder in Kenia werden obduziert

Nach dem Fund eines Massengrabes mutmaßlicher Sektenmitglieder in einem Wald in Kenia haben Forensiker mit der Obduktion der Leichen begonnen. "Der Prozess wird vermutlich eine Woche dauern", sagte Innenminister Kithure Kindiki am Montag in der Küstenstadt Malindi. Die Ermittler entnehmen auch DNA-Proben, die dabei helfen sollen, die Körper zu identifizieren, wie der Chef-Pathologe der Regierung, Johansen Oduor, erklärte.

BILD: SN/APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA Die meisten Opfer waren Kinder