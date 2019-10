Ebola bleibt Notlage von internationaler Tragweite

Trotz Fortschritten beim Kampf gegen die lebensgefährliche Infektionskrankheit Ebola im Kongo bleibt die Situation eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite". Das entschied die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag. Sie folgte damit dem Rat eines unabhängigen Expertengremiums, das die Lage in drei Monaten neu beurteilt.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Für Ghebreyesus ist die internationale Tragweite des Problems evident