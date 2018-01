Edgar Degas - der Maler schaute hinter die Kulissen

Ein Gemälde des Malers wird nun um Millionen Euro versteigert. Er lebte zur Zeit der großen Impressionisten und wurde mit Bildern von Balletttänzerinnen und Pferderrennen berühmt.

Das Auktionshaus Christie's versteigert kommenden Monat ein auf mehrere Millionen Euro geschätztes Bild des französischen Künstlers Edgar Degas. Das Pastellgemälde aus dem 19. Jahrhundert soll am 27. Februar in London unter den Hammer kommen, teilte die Pariser Filiale des Auktionshauses mit. Der Wert des Bildes wird auf umgerechnet rund neun bis 14 Millionen Euro geschätzt.

Er wurde gegen den Willen des Vaters Maler

Edgar Degas war ein Zeitgenosse der großen Impressionisten Claude Monet, Auguste Renoir und Alfred Sisley. Degas 1834 als ältester Sohn eines wohlhabenden Bankiers in Paris geboren, besuchte das Elite-Gymnasium Louis-le-Grand und setzte gegen den Willen des Vaters durch, um Maler zu werden. Damals wollte Degas noch Historienmaler werden. Doch die Gesellschaft hatte sich verändert. Das moderne Leben spielte sich auf der Straße ab, in den Theatern und Parks. Degas fand bald die zwei Motive, die ihn berühmt machen sollten: die Balletttänzerin und das Pferderennen, die er aus neuer Perspektive und in Bewegung zeigen wollte.

Degas arbeitete von 1882 bis 1885 an dem Bild mit dem Titel "Dans les coulisses" ("Hinter den Kulissen"), das nun versteigert werden soll. Es zeigt das Profil zweier Menschen hinter der Bühne der Pariser Oper. Während der 1880er-Jahre wechselte Degas von der Öl- zur Pastellmalerei, wie das Auktionshaus erklärte. Dadurch habe er eine "einzigartige Kombination von Farben und Linien" erzeugt.

Es handelt sich um eines der wenigen Werke von Degas, deren Vervielfältigung der Meister zu seinen Lebzeiten erlaubte. Das Bild wurde nur selten öffentlich ausgestellt. Ursprünglich war es im Besitz des Mäzens Henri Rouart, einem engen Freund des Künstlers. Bis 1997 blieb es im Familienbesitz. Dann wurde es verkauft. An wen, ist nicht bekannt.

Bevor "Dans les coulisses" unter den Hammer kommt, wird es Mitte Februar in den Räumen von Christie's in New York gezeigt. Eine Woche vor der Versteigerung ist es in der Londoner Filiale des Auktionshauses zu bestaunen.

Edgar degas wurde selbst zum großen Kunstsammler. Er lebte mit seinen Bildern. Als er am 27. September 1917 in Paris im Alter von 83 Jahren starb, hinterließ er 2000 Werke, die auf Auktionen Käufer in der ganzen Welt fanden.

(Dpa)