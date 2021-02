Edtstadler fordert raschere Zulassung von Corona-Impfstoffen

Europaminister Karoline Edtstadler (ÖVP) erwartet von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA raschestmögliches Vorgehen im Zulassungsverfahren von weiteren Impfstoffen wie Johnson & Johnson. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Monat dauern soll", sagte Edtstadler am Donnerstag in Berlin im Gespräch mit der APA. Kritik äußerte Edtstadler ebenso wie Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Donnerstag an den deutschen Grenzschließungen zu Tirol.

SN/APA (BUNDESKANZLERAMT)/HANS HOFE Treffen mit deutschem Europa-Staatsminister Roth