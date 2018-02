Ei, Ei: Frankreichs Präsident hat eine Henne als neues Haustier

Die Landwirtschaftsmesse ist ein wichtiger politischer Pflichttermin. Und immer für Überraschungen gut.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird sein Frühstücksei künftig aus eigener Produktion genießen können. Auf der Landwirtschaftsmesse in Paris hat der Staatschef eine Henne geschenkt bekommen. Man werde im Elysée einen Hühnerstall anlegen, sagte Macron. Bisher habe Innenminister Gérard Collomb den Präsidentenpalast mit Eiern aus seiner Tierhaltung versorgt, erzählte er.

Auf dem Video der Internetseite des französischen People-Magazins "voici.fr" ist zu sehen, wie Macron etwas hilflos das braun gefiederte Tier entgegennimmt, das ihm der Chef einer Geflügelfarm überreichte. Er nehme sie mit, aber man müsse überlegen, wie man sie vor dem Hund schützen könne, erklärte Macron demnach.

Ende August hatten der Präsident und seine Gattin Brigitte den Mischling Nemo im Elysée-Palast aufgenommen. Das Präsidentenpaar hatte den Vierbeiner aus einem Tierheim adoptiert.

Eigene Hühner zu halten sei in den Städten sehr in Mode, meinte der Leiter des Salon de l'Agriculture, Johann Coenne. Macron hatte am Wochenende rund Stunden lang die Landwirtschaftsmesse besucht, die ein Pflichttermin für jeden Präsidenten ist.

Dabei wurde Macron auch ausgepfiffen. Viele Landwirte beklagen den Preisverfall und sehen in dem geplanten EU-Freihandelspakt mit dem südamerikanischen Mercosur-Bund eine Bedrohung. Die internationale Leistungsschau dauert noch bis zum 3. März. Sie gilt als bedeutendste Branchenmesse Europas.

(Dpa)