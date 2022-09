Eiffelturm und Champs-Élysées werden früher dunkel

Touristen müssen sich in Paris wegen der Energiekrise auf etwas weniger nächtliche Lichterpracht einrichten. Während der Eiffelturm bisher bis in die Nacht leuchtete, gehen von diesem Freitag an die Lichter bereits um 23.45 Uhr aus. Bisher erstrahlte der Eiffelturm bis 1.00 Uhr, wobei jeweils zur vollen Stunde die 20.000 Lampen an dem Wahrzeichen blinkten. Diesen Moment warten Touristen gerne ab.

SN/APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Der Eiffelturm wird in Zukunft früher dunkel: Maßnahme zur Stromkrise